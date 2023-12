Godzina Łaski - tak należy się modlić 8 grudnia. W ten sposób odprawiać Godzinę Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP [6.12.2023]

"Godzina Łaski" 8 grudnia 2023 - co to znaczy?

"Godzina łaski dla świata" to nabożeństwo, które przypada 8 grudnia. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypomina prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego.

To oznacza sen o zmarłej osobie według sennika. Ma szczególne znaczenie

U początków nabożeństwa zwanego "Godziną Łaski" są objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari. Co ważne, Kościół oficjalnie nie potwierdził tych objawień , choć zezwolił na kult Maryi w sanktuarium w Montichiari.

8 grudnia to GODZINA ŁASKI dla całego świata. "Godzina Łaski" trwa od 12.00 do 13.00.

"Godzina Łaski" 8 grudnia 2023. Czy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP trzeba iść do Kościoła?

Zgodnie z prawem kanonicznym 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny katolicy mają obowiązek uczestniczyć w Eucharystii . Jednak na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia 8 grudnia we Mszy świętej , ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Podczas objawienia Maryi 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari, Maryja powiedziała: Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę.

"Godzina Łaski". 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - nie ma w Polsce obowiązku uczestniczenia we mszy świętej, jeśli jednak jest taka możliwość, powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.

W ramach nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, trwającej od 29 listopada do 7 grudnia, św. Siostra Faustyna odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 modlitwy "Zdrowaś Maryjo…" poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi.

Godzina Łaski 8 grudnia - jak odprawiać "Godzinę Łaski dla świata"?

Jak odprawiać "Godzinę Łaski dla świata"? Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski tam, gdzie akurat przebywamy. Podczas "Godziny Łaski" powierzane są Niebu nie tylko intencje własne i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Ważne jest również dziękczynienie za dotychczasowe łaski.