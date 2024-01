Trzech Króli - co to za święto? Sprawdź, czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła

6 stycznia w Polsce obchodzona jest Uroczystość Objawienia Pańskiego, określana jako święto Trzech Króli oraz Epifania. W tym roku Trzech Króli przypada w sobotę. 6 stycznia to dzień wolny od pracy. Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła? Sprawdź, czy Trzech Króli 6 stycznia to święto nakazane w Kościele katolickim. Wyjaśniamy, czy 6 stycznia - w Uroczystość Objawienia Pańskiego - należy uczestniczyć we mszy świętej.

Trzech Króli 6 stycznia 2024 - czy trzeba iść do kościoła?

6 stycznia to Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana pod nazwą Trzech Króli. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich zamyka okres Bożego Narodzenia. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli jest zawsze 6 stycznia. W 2023 roku jest to sobota. Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia. Trzech Króli to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Trzech Króli 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. To chrześcijańska uroczystość obchodzona na cześć objawienia się Boga człowiekowi, obecności Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. W kościołach 6 stycznia odbywają się uroczyste nabożeństwa, podczas których święci się kredę i mirrę. Wiele osób zastanawia się, czy 6 stycznia w Trzech Króli trzeba iść do kościoła? Czy Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej?

O tym, czy uczestnictwo we mszy 6 stycznia - w Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych". Trzech Króli w kościele rzymskokatolickim jest świętem nakazanym. Oznacza to, że 6 stycznia katolicy mają obowiązek wziąć udział w mszy świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące mają obowiązek uczestniczyć 6 stycznia we Mszy Świętej. Katolicy muszą obowiązkowo iść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli 6 stycznia 2024. Co to za święto?

Trzech Króli, a właściwie święto Objawienia Pańskiego lub Epifania, to chrześcijańska uroczystość obchodzona na cześć objawienia się Boga człowiekowi, obecności Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Od lat w Polsce tradycyjnie w wielu miastach wyrusza Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy miast i miasteczek maszerują ulicami miasta w Korowodzie Trzech Króli, idąc za głównymi bohaterami wydarzenia: królami Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. W ramach Święta Trzech Króli odbywają się jasełka, koncerty kolęd i konkursy dla uczestników.

W XVIII wieku popularny stawał się zwyczaj święcenia kredy, którą w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach pisano litery: C+M+B (lub K+M+B) oraz datę bieżącego roku. Co to znaczy? Litery C+M+B są skrótem od łacińskiego życzenia "Christus Mansionem Benedicat", oznaczającego "Niech Chrystus błogosławi temu domowi", nie od imion mędrców (Kacper, Melchior i Baltazar), jak mylnie niektórzy sądzą. Trzech Króli to święto nakazane. Oznacza to, że 6 stycznia wszyscy wierni zobowiązani są do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje popełnieniem grzechu ciężkiego. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie