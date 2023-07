Góra Zamkowa w Grudziądzu mocno się zmieni. Także dzięki rządowemu wsparciu

3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wesprze realizację projektu rewitalizacji Góry Zamkowej w Grudziądzu. Powstanie tam m.in. altana widokowa i kładka nad ruinami zamku. To jedyny z 10 wniosków, złożonych przez miasto w ramach programu, który zyskał pozytywną ocenę.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest wart ponad 2,5 mld zł. O środki na inwestycje w zabytki mogły zabiegać samorządy lub jednostki im podległe.

W piątek (14 lipca 2023) ogłoszono listę projektów, które otrzymały dofinansowanie. Wśród nich znalazła się jedna inwestycja z Grudziądza. 3,5 mln zł - najwyższa możliwa kwota - umożliwi realizację kolejnego etapu rewitalizacji Góry Zamkowej.

- Między innym obejmuje to rewitalizację historycznej niecki basenowej, budowę kładki i altany widokowej, a także fontanny. Cała Góra Zamkowa nabierze zupełnie innego wymiaru. Jest to powrót do historycznego wymiaru tego miejsca - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Dysponujemy już pozwoleniem na budowę, mamy wszystkie uzgodnienia konserwatorskie, więc pozostaje tylko i wyłącznie rozpisanie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Cały projekt wart jest 3,6 mln zł, więc rządowa dotacja pokryje niemal całą tę kwotę. Miasto do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyło łącznie 10 wniosków. Każdy opiewał na 3,5 mln zł. Poza projektem, który otrzymał dofinansowanie, pozostałe dotyczyły m.in. remontu dachu budynku IV Liceum Ogólnokształcącego czy remontu willi Victoriusa.

- Rządowe pieniądze płyną do Grudziądza. Tam, gdzie chodzi o dobro mieszkańców, dziedzictwo kulturowe, my jako środowiska Prawa i Sprawiedliwości nie zważamy na podziały i napięcia polityczne, tylko troszczymy się o dobro tego, co najważniejsze - mówił Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. - Od 2016 roku Grudziądz otrzymał 577 mln z różnych funduszy i dotacji rządowych. Dla porównania - od 2004 do 2016 roku to było 830 mln zł. Tu doskonale widać jaka to jest skala - dodaje Miłosz Joniec, radny Rady Miejskiej Grudziądza.

Zgodnie z rządową mapą inwestycji, na 577 mln zł, o których mówi radny Joniec składają się przede wszystkim: 409,4 mln zł - świadczenia 500 plus dla rodzin posiadających dzieci

121 mln zł - pieniądze, które trafiły do firm w ramach "Tarczy finansowej"

12 mln zł - świadczenia w ramach programu "Dobry start" dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę

5,7 mln zł - dodatki wychowawcze wypłacane przez MOPR.

W kwocie 577 mln zł aż ponad 548 mln zł to wydatki o charakterze pomocowym. Zgodnie z tą samą mapą, rządowe dotacje do inwestycji o charakterze budowlanym w Grudziądzu od 2016 roku dotyczą: planowanej budowy nowego przystanku Grudziądz Tuszewo na linii kolejowej nr 207, w wysokości 4,2 mln zł

planowanej budowy przystanku kolejowego Grudziądz Rządz za 3 mln zł

planowanej budowy przystanku kolejowego Grudziądz Centrum za 2,2 mln zł

przeprowadzonej inwestycji podnoszącej standard usług w DPS za kwotę 0,9 mln zł

remont budynku Klubu Wioślarskiego "Wisła" z dofinansowaniem niespełna 0,7 mln zł

modernizacji infrastruktury dostarczania tlenu w szpitalu w Grudziądzu za 0,25 mln zł To łącznie ok. 11,25 mln zł, z czego 9,4 mln zł to dotacje do inwestycji, które dopiero będą realizowane.

Dotacje rządowe zostały też przyznane m.in. na realizację programów prozdrowotnych oraz wycieczek szkolnych. Źródło: mapainwestycji.gov.pl