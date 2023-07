Modernizacja dachu w IV LO w Grudziądzu. Wykonawca zabiera się do roboty

- Liczę na terminowe przeprowadzenie prac – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. – To kolejna inwestycja w ten piękny, zabytkowy budynek, który wymagał gruntownego remontu.

Dach zabytkowego IV LO w Grudziądzu do pilnego remontu! Czy znajdą się pieniądze?

Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Wykonawca ma trzy miesiące na realizację projektu.

Przypomnijmy. Problem z dachem gmachu IV LO w Grudziądzu stał się palącym już ponad rok temu. W lutym 2022 roku strażacy dwukrotnie byli wzywani do zabezpieczenia dachówek odpadających z budynku IV LO. Później także tutaj przyjeżdżali. Aby dachówki nie spadły nikomu na głowę, najpierw zamknięto główne wejście do gmachu, a później zbudowano tunele prowadzące do drzwi wejściowych - zarówno od strony ul. Sienkiewicza jak i wewnętrznego szkolnego parkingu.