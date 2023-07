Mieszkańcy Grudziądza pytają: czy przy okazji remontu ul. Kościuszki zniszczono ulicę Anny Walentynowicz? Kolejne odcinki będą zamknięte

Mieszkańcy z kamienic przy ul. Kościuszki są już zmęczeni trwającym ponad pół roku remontem części jezdni i wiążących się z tym niedogodności. M.in. szczególnie uciążliwe jest szukanie alternatyw dla parkowania aut. Skarżą się też przedsiębiorcy, gdyż dostawy towarów do sklepów także są utrudnione.

Nasz Czytelnik, pan Jacek zauważył jak ciężki sprzęt zdziera nawierzchnię ulicy Anny Walentynowicz równoległą do Kościuszki. - Nie dość, że remont Kościuszki idzie bardzo wolno, to jeszcze niszczona jest sąsiednia ulica - grzmi grudziądzanin. - Wątpię, że drogowcy wyrobią się w terminie dwunastu miesięcy by oddać tę inwestycję skoro po ponad pół roku, ani jeden z modernizowanych odcinków nie został oddany dla ruchu.

Jeśli chodzi o uszkodzenie ul. Anny Walentynowicz to jak wyjaśnia Łukasz Cybulski z Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, doszło do tego w trakcie układania masy bitumicznej. - Rozkładarka wyjechała na ul. Walentynowicz aby ułożyć skrzyżowanie. Zostało to oczyszczone - zapewnia Łukasz Cybulski.