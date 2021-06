Gospodarka w czasach zarazy. Przełamaliśmy bariery, ale to nie koniec niepokojów - Welconomy w Toruniu

- To był bardzo intensywny rok. Jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze, mamy przed sobą potencjalnie dobre trzy lata. Patrząc na rynek pracy, sektor przedsiębiorstw i kondycję gospodarstw domowych, z pandemii wychodzimy z tarczą. Skok rozwojowy, to nie tylko pieniądze, a umiejętność wdrażania zmian, co wymaga wyjścia ze strefy komfortu - wskazał podczas forum Welconomy Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. - Podczas pandemii przełamaliśmy wiele barier. Chciałbym, żebyśmy dalej to robili. Miejmy świadomość, że zagrożenia nie zniknęły - jest szereg innych napięć, problemów. Wykorzystujmy sytuację do tego, by wzmacniać fundamenty w wielu wymiarach. Jeśli jesteśmy firmą, nie zadłużajmy się nadmiernie. Jeśli jesteśmy pracownikami myślmy, jak wzmacniać nasze kompetencje na rynku pracy- zadbajmy o to, by mieć siłę do działania i byśmy byli przygotowani do kolejnych kryzysów.