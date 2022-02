Granty PPGR dla uczniów z Sępólna Krajeńskiego

Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające dostęp do internetu, trafią do dzieci i młodzieży, których przodkowie w przeszłości pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Projekt „Granty PPGR” jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina nie dopłaca do niego ani złotówki. Wcześniej jednak samorząd musiał być uznany przez ministerstwo za ten, na terenie którego działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Niezbędne było też zebranie rodzin chętnych do uczestnictwa w programie. Każdy wnioskodawca musiał także udokumentować, że ktoś z jego rodziców, dziadków lub pradziadków pracował w przeszłości w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.