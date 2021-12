Groźnie wyglądający wypadek pod Toruniem. Samochód uderzył w drzewo

- Dzisiaj przed godziną 5 rano, zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Czarne Błoto gdzie doszło do kolizji samochodu osobowego, który uderzył w drzewo - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Po uderzeniu auto zapaliło się. Brak osób poszkodowanych. Do zdarzenia wyjechaliśmy dwoma zastępami.