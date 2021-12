Grudziądz. Dlaczego większość radnych PiS nie przyszła na sesję, na której podejmowano apel do wojewody w sprawie szpitala? Aleksandra Pasis

Radni PiS-u Grudziądza, poza Markiem Czepkiem, nie pojawili się na sesji dotyczącej apelu do Wojewody aby nie zwiększał liczby łóżek "covidowych" w szpitalu w Grudziądzu archiwum GP

Jak przekonują nasi rozmówcy - radni PiS-u Grudziądza - to nie była ucieczka, a wspólna decyzja klubu o tym by nie przyjść na obrady. - To było uchylenie od wypowiedzenia się w tej sprawie, gdyż już zbyt dużo złego zadziało się z grudziądzkim szpitalem - argumentuje radny PiS-u Krzysztof Kosiński. Dodajmy, że na sesji pojawił się jeden członek klubu PiS, radny Marek Czepek.