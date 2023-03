Grudziądz. Policjant w drodze na zakupy zatrzymał złodzieja. Dobrze znanego ze sklepowych kradzieży

Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek, a dziś (środa, 29 marca) pochwalili się nim policjanci. Komunikat przygotowali funkcjonariusze z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy.

W poniedziałek, po służbie mł. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkiej policji szedł na zakupy do pobliskiego sklepu. Wtedy zauważył, młodego mężczyznę, który wybiegł ze sklepu, a za nim ekspedientka, próbująca go zatrzymać.

- Policjant natychmiast pobiegł za mężczyzną. Chwilę później zatrzymał go. Mężczyzna szarpał się i był bardzo agresywny. Funkcjonariusz obezwładnił go i doprowadził do sklepu. Następnie przedstawił się i wylegitymował, po czym skontaktował się z dyżurnym komendy i poprosił o przyjazd patrolu - informuje nadkom. Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.