Roczny owczarek z Okonina pod Grudziądzem zabity! Zginął w bestialski sposób! Policja ustala sprawcę

O nieżywym czworonogu policjantów poinformowała jego właścicielka. - Twierdziła, że wieczorem odprowadziła psa do kojca, zamknęła a następnego dnia odkryła, że nie żyje - relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. - Nie wskazała kto w jej ocenie mógłby dopuścić się tego czynu.

Zwłoki psa zostały zabezpieczone, gdyż zaistniało podejrzenie, że mógł zginąć od urazu mechanicznego głowy. Miał on nastąpić od uderzenia narzędziem. Jakim? Na razie policja milczy. Ciało czworonoga w piątek (24 marca) trafiło do chłodni Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu. W poniedziałek (27 marca) policjanci prowadzący sprawę udali się ze zwłokami owczarka do biegłego weterynarza w Bydgoszczy. Ma on m.in. określić przyczynę śmierci psa. - Czekamy teraz na ekspertyzę - mówi mł.asp. Kowalczyk.