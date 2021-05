Grudziądz. Prezydent Maciej Glamowski proponuje zwiększenie wydatków m.in. na ulice i dokumentacje

O pieniądze na budowę odcinka ulicy Południowej - między ul. Zaleśną a Miłoleśną - miasto wnioskowało do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt znalazł się na siódmym miejscu listy rezerwowej. Prezydent zdecydował jednak, że inwestycja ta będzie realizowana bez względu na to, czy dofinansowanie otrzymamy. Szacunkowy koszt zaplanowanych prac to 5 mln zł. Jaka rzeczywiście będzie cena dowiemy się w piątek, gdy otwarte zostaną koperty z ofertami firm gotowych budować ul. Południową.

Wśród zaproponowanych zmian do budżetu jest dołożenie 2 mln zł do budowy drogi, która ma połączyć ul. Waryńskiego z Dworcową - jak się okazało takiej kwoty brakuje, po tym jak otwarto koperty z ofertami przetargowymi. Pół miliona natomiast miasto ma dołożyć firmie, która wyremontowała ul. Jackowskiego, gdzie borykano się z nieprzewidzianymi wydatkami.

- Ulica Południowa to jest ważna inwestycja, strategiczna pod wieloma względami - mówił Glamowski. I argumentował: - Jest to element układu drogowego doprowadzającego ruch samochodowy do szpitala. Stworzymy alternatywny, ważny dojazd do szpitala, skracając tym samym drogę od węzła autostradowego.

Do projektu budżetu wprowadzona ma zostać modernizacja ulicy Zaleśnej i wołającego o pomstę do nieba parkingu przed plażą miejską. To koszt ok. 1,5 mln zł.