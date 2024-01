Grudziądz świętuje 104. rocznicę powrotu w granice Polski. Mamy zdjęcia z uroczystości

Na Rynku, przy pomniku Żołnierza Polskiego, odbyły się dziś (23 stycznia) główne uroczystości z okazji 104. rocznicy powrotu Grudziądza w granice Polski.

Część artystyczną przygotowała młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu

W uroczystościach patriotyczno-religijnych udział wzięła młodzież szkolna, a także samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy.

- Ten dzień niech będzie dniem hołdu, który pragniemy złożyć największym spośród patriotów tej ziemi, ludziom tej miary co Wiktor Kulerski, redaktor naczelny „Gazety Grudziądzkiej”, Julian Szychowski, Damazy Klimek, Alojzy Ruchniewicz i Stefan Łaszewski – mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Należeli oni do tych, którzy przywracali polskość Grudziądza, a przecież nie byli sami. Za takimi jak oni, za im podobnymi, tak tutaj, jak i w całej Polsce, szły setki, tysiące, wreszcie miliony bezimiennych, takich, o których milczą znane nam źródła. Dobrze jednak wiemy, że bez masowego ruchu Polek i Polaków nasza Ojczyzna byłaby dziś zamkniętą kartą historii. Jeśli stało się inaczej, to jest to wielką zasługą tych, którzy pod pojęciem polskości rozumieli drogocenny przywilej, nie zaś tylko pamiątkę przeszłości.