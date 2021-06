Cyrk Zalewskich przyjeżdża do Grudziądza! Widzowie zobaczą: niesamowity pokaz iluzji, dla maluchów claun Rico [PROGRAM]

Piotr Żyła ma nową dziewczynę. Marcelina Ziętek to Miss Nastolatek ZDJĘCIA. "To nie Monica Bellucci" - złośliwy komentarz Justyny Żyły

Piotr Żyła ma nową dziewczynę. To Marcelina Ziętek, która ma na koncie tytuły Miss Południa Polski Nastolatek z 2014 roku. Ziętek poza tym, że jest olśniewająco piękna ma na swoim koncie udział w produkcjach telewizyjnych takich jak "Szkoła", czy "19+". Co na temat nowej dziewczyny Piotra Żyły myśli jego była żona Justyna? Jak się okazuje nie ma powodów do zazdrości - bo Ziętek to nie Monica Bellucci. Zobacz w galerii zdjęcia, którymi Marcelina dzieli się z użytkownikami serwisu Instagram.