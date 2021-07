Grudziądzka Jesień Poezji. Młodzi i utalentowali mogą wziąć udział w warsztatach poetyckich ze Stanisławem Raginiakiem

W warsztatach może wziąć udział zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Ci, który już debiutowali, ale także ci, którzy dotąd piszą tylko do “szuflady”. O zakwalifikowaniu się do XXVI edycji Grudziądzkiej Jesieni Poezji decyduje tylko i wyłącznie wartość literacka utworów.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję do skonfrontowania swojej twórczości z innymi miłośnikami poezji. A przede wszystkim z prowadzącymi zajęcia warsztatowe, m.in. Stanisławem Raginiakiem.

Zainteresowani powinni przesłać trzy wiersze lub fragment prozy na adres: [email protected] Do podpisanych imieniem i nazwiskiem utworów należy dołączyć krótką informację o sobie, zawierając m.in. wiek, wykształcenie, ewentualne osiągnięcia literackie i adres zamieszkania. Ostateczny termin nadsyłania wierszy i prozy mija 10 września. Ze względu na epidemię koronawirusa liczba uczestników ograniczona zostaje do dziesięciu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione do 15 września.

Co ważne: koszty dojazdu, ewentualnego noclegu w grudziądzkiej bursie, wyżywienia pokrywają uczestnicy. Wraz ze Stanisławem Raginiakiem, organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Biblioteka Miejska w Grudziądzu.