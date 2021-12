Grupa radnych z Gminy Rogóźno pod Grudziądzem złożyła projekt uchwały ws. ośrodka zdrowia, a mieszkańcy petycję

Celem radnych podejmujących się tej inicjatywy uchwałodawczej jest to, aby zostały określone szczegółowe zasady:

Z kolei grupa radnych, poprzez własną uchwałę chce zobowiązać wójta do "zintensyfikowania działań związanych z zapewnieniem świadczeń zdrowotnych w oparciu o formę Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ". Jakie konkretnie działania miałby podjąć wójt według inicjatorów uchwały? M.in.: negocjować z Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, które zgłosiły gotowość wsparcia udzielania świadczeń medycznych Gminie Rogóźno (przyp. red. Gmina Grudziądz i Gmina Gruta). Radni oczekiwali od wójta sprawozdań z prowadzonych negocjacji aż do ich zakończenia.

Po tym jak ww. projekt trafił na biurko wójta, została wydana opinia prawna dotycząca tej uchwały. Radca prawna nie rekomenduje jej uchwalenia. Czytamy m.in. "Analiza treści uchwały nie pozostawia wątpliwości, że na wójta nałożono konkretny obowiązek, tj. podjęcie negocjacji z PZOZ, które zgłosiły gotowość do wsparcia udzielania świadczeń medycznych w Gminie Rogóźno wraz z

szczegółowym zakresem tych negocjacji oraz obowiązek sprawozdawczy, co w mojej ocenie stanowi przekroczenie zakresu upoważnienia udzielonego Radzie, które mówi o kierunkach działań wójta, a nie do określenia formy działania. W konsekwencji taka uchwała może być zakwestionowana przez Wojewodę. Nie rekomenduje je uchwalania".