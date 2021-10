Gry komputerowe mają wpływ na twoje dziecko - pozytywny!

Kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma czasów

Wpływ gier komputerowych i konsolowych na zdrowie graczy jest tematem starym jak same komputery i konsole. Dzisiaj powraca on ze zdwojoną siłą. Coraz większą popularność w mediach społecznościowych zyskują grupy i strony, na których opiewa się złote czasy sprzed ery smartfonów i komputerów, gdy dzieci bawiły się na dworze, a o Among Us lub nowym Assasin’s Creed nikt jeszcze nie marzył. Na graczy często patrzy się tam z wyższością, np. wyśmiewając trzydziestolatków wyczekujących na kuriera z nowym PS5 lub złoszcząc się, że mistrzowie w e-sporcie powinni „zabrać się do prawdziwej roboty”. Jeśli jakieś narzekanie ucichło, to pomstowanie na młodzież, która wprawdzie wychodzi na zewnątrz, ale nie spędza tam czasu, jak dawniej bywało (gra w Pokemon Go, zamiast wisieć na trzepaku).