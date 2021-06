Gry mobilne. Tyle pieniędzy wydajemy na „darmową” rozrywkę! Jak ustrzec się przed zbędnymi wydatkami?

- Czasami zdarzy mi się dokupić coś do ulubionej gry mobilnej – wspomina Rafał, mieszkaniec Bydgoszczy. - Nie są to jednak tak znaczące kwoty, 10 czy 20 złotych raz na kilka miesięcy to nie jest majątek, a można wspomóc twórców gry. Znam również takich, co tygodniowo potrafią wydawać setki złotych na cyfrową rozrywkę.

Nie wszystko złote, co się świeci

Od wielu lat w branży rozrywkowej pojawia się tematyka gier darmowych. Użytkownicy takich aplikacji mogą korzystać z nich bez ograniczeń, z tym że zazwyczaj od pewnego etapu przychodzi dylemat: odpuścić grę czy zainwestować i grać dalej. Mikropłatności mimo, że nie są obowiązkowe to prędzej czy później dotykają każdego. Za niewielkie kwoty możliwe jest dokupienia znaczących przedmiotów oraz wzmocnień. Opłaty te możliwe są do uiszczenia z poziomy gry, stąd przestrzega się zwłaszcza rodziców, by nie podpinali kart bankowych do urządzeń, z których korzystają ich pociechy.