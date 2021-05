Historia Bydgoskich Browarów rodzi się na nowo. Mazurska Manufaktura odbuduje Browary Bydgoskie i markę Bractwo!

Odbudowa browarów to ważna część lokalnej historii

- Jak podkreśla Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury (przejęła prawa do marki Bractwo), reaktywowanej marki nie jest przypadkowy: – Bydgoszcz to moje rodzinne miasto, z którym mocno się identyfikuję. To tutaj się urodziłem, wychowałem i mieszkam aż do dzisiaj. Dlatego projekt odbudowy Browarów Bydgoskich, które są ważną częścią lokalnej historii, jest dla mnie szczególnie ważny.

Historia bydgoskiego browarnictwa ma swoje początki w XIV wieku, kiedy to trunki znad Brdy eksportowano na cały kraj. W regionie było wiele browarów, jednak nie przetrwały one próby czasu. Przykładem jest Browar Myślęcinek, którego historia zakończyła się lata temu. Próbowano go przeistoczyć w kompleks muzealny, ale budynek obecnie obraca się w ruinę.