Grypa ptaków - ograniczenia. Czego nie wolno w powiatach wąbrzeskim, brodnickim, grudziądzkim i golubsko-dobrzyńskim?

W gminie Bobrowo w powiecie brodnickim zbudują chodnik w stronę szkoły w Drużynach

Jeszcze w 2021 r., jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zbudowany ma zostać chodnik, który będzie prowadził z Grzybna do skrzyżowania w Drużynach, na którym to skrzyżowaniu skręcamy w lewo, aby dotrzeć do szkoły. Jak na razie, dzieci wciąż idą poboczem ruchliwej drogi wojewódzkiej.