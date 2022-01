Grypa ptaków w powiecie tucholskim. Aż 27 kujawsko-pomorskich miejscowości w strefie zagrożonej

Przypomnijmy, ptasia grypa uderzyła w gospodarstwo we wsi Pamiętowo (gmina Kęsowo, powiat tucholski). - Dostaliśmy informację o upadkach na fermie gęsi reprodukcyjnych. Zostały pobrane próbki, wysłano je do badań do Instytutu w Puławach. Otrzymaliśmy wynik dodatni w kierunku grypy ptaków podtypu H5N - potwierdził informację Wojciech Młynarek, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Uśpiono i zutylizowano 1829 ptaków.