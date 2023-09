Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje

W reprezentacji Grzegorz Krychowiak gra od 2008 roku i zaliczył w zespole wszystkie dobre i złe chwile. W spotkaniu z Albanią zaliczył setny mecz w biało-czerwonych barwach. W ostatnich latach stał się symbolem wszystkich niepowodzeń i wpadek drużyny narodowej. Prywatnie związany jest z piękną modelką Celią Jauna. Teraz piłkarz gra w Arabii Saudyjskiej, ale jego ukochanym miejscem jest Paryż. Tak mieszka i żyje na co dzień Grzegorz Krychowiak - zobaczcie zdjęcia!

- Krychowiak nie kojarzy się z grą piłkę, tylko z butą, arogancją i bezsensownymi strojami. To już nie jest twarz, ale morda reprezentacji Polski - tak podsumował ostatnie występy piłkarza znany dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Tak mieszka Grzegorz Krychowiak. W reprezentacji ostatnio mu się nie wiedzie, kibice stroją sobie z niego żarty

Trudno się nie zgodzić. Na boisku Krychowiak jest teraz głównie obiektem żartów kibiców, w meczu z Wyspami Owczymi próbował dośrodkować piłkę i trafił w swoją twarz. Na pytanie o ocenę fatalnej pierwsze połowy wypalił przed kamerą TVP, że jest zadowolony i gra była całkiem dobra. Dlaczego zatem znalazł się w kadrze Fernando Santosa? Nieoficjalnie słychać, że szkoleniowca przekonał do tego Robert Lewandowski na ich prywatnym spotkaniu.

Dom Roberta Lewandowskiego wart jest fortunę. Zaglądamy do środka!

Tak wygląda dom Grzegorza Krychowiaka. Od Mrzeżyna do Paryża. Takie wnętrza lubi piłkarz

Od 2019 roku Krychowiak jest żonaty z piękną modelka, Francuzką Celią Jaunat. Para inwestuje w nieruchomości w Europie. Słynne są też jej butiki, zajmujące się szyciem garniturów na miarę. Krychowiak ma firmę produkującą innowacyjne komponenty do budowy domów, a także markę ekologicznej żywności oraz firmę produkującą naturalne kosmetyki, a także inwestują w branże medyczną. Krychowiak lubi ekstrawaganckie stroje i oryginalne zachowania. Paradował w futrach, robił sobie zdjęcia przy kawie z żyrafą, a to z gorylami, a to z foką pod nogami.