Guz mózgu zabija mamę Nadii. „Błagam, pomóżcie mi! Muszę żyć, nie mogę zostawić córeczki!"

- Niestety, lata chorowania obciążyły nasz domowy budżet. Nie stać mnie na to, by dalej walczyć - mam dużo sił, zaciekłości i woli przetrwania, ale nie mam pieniędzy, by uczepić się mojej właściwie ostatniej szansy! Z całego serca błagam Was, jako matka, pomóżcie mi wygrać wojnę z nowotworem, pomóżcie mi zostać u boku Nadii - dziewczynki, która zasługuje na to, by mieć matkę! - pani Agnieszka prosi Czytelników „Pomorskiej” i wierzy w ich dobre serca.Bo przecież też mają rodziny, dzieci...