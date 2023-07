Kobieta zginęła w pożarze w gminie Barcin w powiecie żnińskim. Spłonęły zwierzęta w oborze. Gospodarze potrzebują pomocy!

Po tragicznym pożarze w Mamliczu dobrzy ludzie - a takich jest w gminie wielu! - ruszyli z pomocą. Jest duża szansa, że poszkodowana rodzina szybko stanie na nogi. My też możemy pomóc!

Ratowała traktor, sama zginęła

- Oparzenia niektórych zwierząt były tak duże, że z bólem serca, ale trzeba je było uśpić - mówi nam miesiąc od dramatu Jakub Jurek, sołtys wsi Mamlicz, który od początku jest bardzo zaangażowany w pomoc pogorzelcom, za co chwali go nie tylko cała wieś, ale cała gmina, łącznie z jej władzami.

Mieszkała w Barcinie, pracowała w urzędzie gminy. Do Mamlicza przyjeżdżała pomagać bratu.

Jednak nie robi tego dla poklasku, po prostu tak już ma.

- Ludzie z całej wsi i z gminy ruszyli z pomocą! - podkreśla sołtys. - Założyliśmy specjalny komitet społeczny, który prowadzi publiczną zbiórkę pieniędzy i darów. Potrwa ona do listopada. Zbieraliśmy pieniądze na ten cel podczas pikniku. Wspólnie odbudujemy to gospodarstwo, z którego utrzymywała się poszkodowana rodzina. Jeden z rolników obiecał, że podaruje jałówki, żeby można było odbudować także hodowlę. Odezwał się do mnie nawet strażak ze Śląska, który również zebrał pieniądze. Sporo rzeczy już mamy, np. cegły kupił rolnik z naszej wsi, ale potrzeba jeszcze m.in. stali, elementów dachu, fundamentów, może ktoś ma niepotrzebną płytę obornikową.