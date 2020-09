Gwiazdy Akademii Małgorzaty Glinki w Uniejowie

Spotkanie w Uniejowie, które potrwa od poniedziałku 7 września do środy 9, będzie doskonałą okazją do sprawdzenia sportowych możliwości, ale i lepszego poznania się zdolnych siatkarzy i siatkarek.

– Bardzo się cieszę na wizytę naszych dzieci, prawdę mówiąc nie mogę się już doczekać – mówi Małgorzata Glinka, m.in. dwukrotna mistrzyni Europy. – To bardzo ważne, by mimo wielu utrudnień związanych z koronawirusem udawało nam się spotykać i rozwijać nie tylko umiejętności siatkarskie, lecz także te interpersonalne, by lepiej funkcjonować w grupie. Wiem, że takie spotkania, jak to najbliższe w Uniejowie, są nam wszystkim bardzo potrzebne.

W planie spotkania „Gwiazd Akademii Glinki” zaplanowano na wtorek turnieje minipiłki siatkowej, nie zabraknie jednak także czasu na zabawę, relaks a przede wszystkim różnego rodzaju szkolenia. W turnieju gwiazd drużyny rywalizować będą w trzech kat. tj, dwójek, trójek i czwórek.