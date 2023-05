Gwiazdy na Drums Fusion w Bydgoszczy, czyli Fun Lovin' Criminals, Yasmin Levy i Miśkiewicz

Od gwiazd do warsztatów

- Wystąpi u nas Yasmin Levy. Po przecudowna postać, to absolutnie chyba pierwsza dama flamenco w świecie. Jako gwiazdę perkusyjną mamy Zohara Fresco. Oczywiście, jest znany ze składu z Leszkiem Możdżerem. To mistrz bębnów obręczowych, niezwykle widowiskowych elementów perkusyjnych. W ramach cyklu ikon polskiego jazzu przyjeżdża do nas Henryk Miśkiewicz. Przybędzie ze swoją córką Dorotą. Słynny saksofonista i wokalistka zaprezentują swój wspólny projekt muzyczny "Nasza miłość".

Równość w branży kultury

2 czerwca to data "Dnia Inkluzywności" w ramach festiwalu. - Dla nas pojęcia kultura i równość to są pojęcia, które stanowią doskonałe równanie - mówi Marzena Matowska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. - Ono jest u nas stosowane i na co dzień i w taki dzień świąteczny. A festiwal jest wielkim świętem i dlatego to jest moment, kiedy razem z naszymi partnerami, w tym Music Export Poland oraz Artist in Blue robimy konferencję, właściwie cały dzień warsztatowo-panelowo-dyskusyjny, który odpowie na bardzo ważne pytanie: Czy w branży, w środowisku kultury istnieje zasada równowagi płci? Czy kobiety mają, swoje, należne im miejsce w tych branżach.

Festiwal zakończy się 3 czerwca.