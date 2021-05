Handel na Targowisku przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku [zdjęcia]

Na targowiskach są już truskawki, ale głównie hiszpańskie. Ceny warzyw i owoców w Kujawsko-Pomorskiem

Na straganach rumienią się dorodne truskawki, kuszą zapachem. - To polskie? - pyta na targowisku na bydgoskich Bartodziejach jeden z klientów. - A gdzie tam. Hiszpańskie. Do naszych z pola jeszcze daleko, ale trudno powiedzieć, co z nimi będzie, bo zimno - relacjonowała w sobotę sprzedawczyni. Zapraszamy na przegląd cen polskich i importowanych warzyw i owoców, które znaleźliśmy na targowisku.