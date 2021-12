Harcerze z Lipna i Wielgiego pojechali do toruńskiego planetarium

Harcerze z drużyny "Trójkolorowe Szeregi" z Lipna oraz z drużyny "Czarne Stopy" z Wielgiego mieli okazję pojechać do toruńskiego planetarium. Tam obejrzeli film animowany, przygotowany z myślą o najmłodszych. Poznali podstawowe gwiazdozbiory i związane z nimi mity greckie .

Harcerze wyruszyli także w podróż po Układzie Słonecznym, przyjrzeli się z bliska pierścieniom Saturna i chmurom na Jowiszu. Była to wyprawa bardzo pouczająca, która może zapoczątkować zafascynowanie astronomią. Oby tak się stało! Ponadto była to okazja do integracji tych dwóch drużyn, bo przecież nie mogło zabraknąć spaceru po starówce.