Historia jednego karabinu. W lipnowskim kinie przeleżał ponad 80 lat! Małgorzata Chojnicka

Podczas prac remontowych w kinie „Nawojka” w Lipnie znaleziono na strychu ukrytą broń. To karabin stayr mannlicher, będący przed drugą wojną światową na wyposażeniu Wojska Polskiego. Kto ją tam ukrył i w jakich okolicznościach? Obok karabinu leżała wizytówka, na której odwrocie napisano – „Szczęsny Rutkowski, maj. Kulin”, oraz postrzępiona kartka z napisem „Oddział Fabianki”. Czy to była wskazówka, komu oddać broń, czy podpis jej właściciela? Sama wizytówka należała do niejakiego Artura Rutkowskiego ze Szpetala Górnego.