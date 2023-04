Honorowi dawcy krwi z Grudziądza i okolic odebrali odznaki "Zasłużony dla zdrowia narodu" [zdjęcia, nazwiska]

- Jestem w krwiodawstwie już ponad 40 lat i ta idea jest cały czas taka sama. Jest to bardzo specyficzny rodzaj aktywności społecznej - mówi dyrektor Wojtylak. - Zdrowi ochotnicy, którzy przychodzą do nas z własnej, nieprzymuszonej woli. Systematycznie, przez wiele lat oddają krew. To jest wzruszające, to jest poruszające, to jest godne najwyższego uznania.