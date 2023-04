W grudziądzkim starostwie zachęcali: kupujcie produkty lokalne! Niech trafiają „Z pola na stół”

Konferencja „Z pola na stół” w starostwie w Grudziądzu

- Najistotniejszy cel jaki przyświeca naszemu spotkaniu to zdrowie, to nawyki żywieniowe, szczególnie młodego pokolenia. Ale należy docenić wielowątkowość tego zagadnienia i w związku tym tak liczne grono reprezentujące różne środowiska, różne punkty widzenia, różne zakresy zainteresowań profesjonalnych i nieprofesjonalnych - otwierając konferencję mówił Adam Olejnik, starosta grudziądzki.

Minister Anna Gembicka: - Warto wybierać produkty polskie, bo one są po prostu lepszej jakości.

- Obok bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe jest trzecim z filarów bezpieczeństwa, o który musimy dbać. Jesteśmy jednym z najbardziej samowystarczalnych państw w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję żywności. To jest zasługa polskich rolników, zasługa ich pracy - podkreślała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa, która honorowym patronatem objęła środową konferencję w Grudziądzu. I dodawała: - Chodzi o to, aby konsumenci mieli świadomość, że warto wybierać produkty od lokalnych rolników, że warto wybierać produkty polskie, bo one są po prostu lepszej jakości.