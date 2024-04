Horoskop Celtycki - sprawdź, jakim drzewem jesteś. To mówi o tobie ten rodzaj wróżby [24.04.2024] wróżka Azalia

Według astrologów horoskop może nam zdradzić tajemnice, jakie przygotował dla nas los. To, kiedy dokładnie się urodziliśmy - pod jakim znakiem zodiaku - wpływa na nasz charakter, usposobienie. Horoskopy mają bardzo długą tradycję, powstawały już w starożytnym Babilonie. Druidzi celtyccy, czyli pewnego rodzaju duchowi przewodnicy, opracowali horoskop celtycki. W horoskopie celtyckim konkretnej dacie urodzenia odpowiada określone drzewo. Zobacz, jakim jesteś drzewem według horoskopu celtyckiego i co to mówi o tobie.