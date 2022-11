Husaria Fight Team Kozielice najlepsza w mistrzostwach Polski do lat 14 w zapasach dziewcząt

Młode adeptki zapasów rywalizowały w Stargardzie w kategoriach od 33 do 70 kilogramów. Złote medale zdobyły zawodniczki z dziewięciu klubów, a dwa zespoły – LKS Orzeł Namysłów i Husaria Fight Team wróciły do domów z dwoma złotymi krążkami. Ekipa z Kozielic popisała się stuprocentową skutecznością, bo na mistrzostwa przysłała pięć zawodniczek i wszystkie wywalczyły medale. W klasyfikacji medalowej Husaria Fight Team Kozielice wyprzedziła Sobieskiego Poznań i WLKS Nowe Iganie.

– To oczywiście świetne uczucie, bo wprowadziliśmy aż cztery dziewczyny do finału - mówi trener Husarii Wojciech Antczak. – Dwa finały były wygrane, jeden przegrany minimalnie, a jeden niestety musiał zostać poddany przez kontuzję. W dodatku w kategorii do 46 kilogramów celowaliśmy nawet w podwójny finał, ale niestety dziewczyny wpadły na siebie wcześniej w losowaniu. To nasz kolejny tytuł, bo rok temu w Kielcach także wygraliśmy klasyfikację drużynową. Jest uśmiech i zadowolenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Praca na macie i mentalna przynosi efekty.