I LO we Włocławku znalazło się w czołówce Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii

- Ten rok dla polskich szkół był szczególnie trudny. Nauczyciele nie mogli tak jak zawsze wspierać bezpośrednio młodzieży w nauce i działalności społecznej, lecz robili to zza ekranów komputerów. Dlatego należą im się szczególne gratulacje za to, że pomimo trudnego okresu wprowadzali innowacje do programów nauczania, trwali i działali z myślą o tym, że nauka to nie tylko zakuwanie do matury, ale też okazja do poznania siebie i innych, rozwiązywania problemów otoczenia, które obserwujemy