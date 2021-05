We Włocławku rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

- Łącznie przygotowano dla uczniów 1 670 miejsc. Liczba absolwentów klas ósmych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek to 870 osób

– informuje Urząd Miasta Włocławek.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpoczął się w poniedziałek 17 maja. Trwać będzie do 21 czerwca, do godziny 15. Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych oddziałów wniosek należy złożyć do 31 maja (do godziny 15), bez względu na to, które miejsce zajmuje na liście preferencji kandydata. Szybciej wniosek trzeba złożyć do następujących oddziałów: