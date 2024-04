Idziesz na emeryturę? Tylko w tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy ją w oparciu o korzystniejszą tablicę trwania życia

Będziesz wkrótce składać wniosek o emeryturę i zastanawiasz się jaką tablicę życia wybierze ZUS? Wszystko zależy od tego, kiedy ukończyłeś powszechny wiek emerytalny.

Skontaktowała się z nami pani Jolanta z pow. grudziądzkiego. - W maju będę przechodzić na emeryturę. Czytałem, że od kwietnia obowiązują mniej korzystne tablice trwania życia. Wszystko dlatego, że w Polsce coraz dłużej żyjemy. Czy według nowych tablic będę miała wyliczoną emeryturę czy też ZUS weźmie pod uwagę stare, bardziej korzystne tablice? - pyta nasza Czytelniczka.

Ważne, kiedy osiągniemy wiek emerytalny

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wyjaśnia, że przyznając emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę tablicę trwania życia, która obowiązuje w dniu złożenia wniosku o emeryturę lub w momencie ukończenia wieku emerytalnego. Zakład wybiera zawsze wariant korzystniejszy dla klienta. - Jeśli Czytelniczka "Gazety Pomorskiej" ukończyła powszechny wiek emerytalny po 1 kwietnia 2024 roku i złoży wniosek o emeryturę w maju, to ZUS do wyliczenia jej świadczenia przyjmie aktualnie obowiązujące tablice. Gdyby 60 lat Czytelniczka ukończyła przed 31 marca 2024 roku, to do wyliczenia emerytury ZUS przyjąłby poprzednie tablice, które były korzystniejsze - zaznacza Krystyna Michałek.

Dłuższe życie oznacza niższą emeryturę

Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe tablice GUS średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Są one mniej korzystne dla emerytów. Emerytura 60-latka jest teraz niższa o 3,7 proc., a 65-latka - o 4,1 proc. niż na podstawie poprzednich tablic.

Tablice są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. To już drugi rok po pandemii, gdy w tablicach ogłoszonych przez GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia. Dłuższe życie przekłada się na niższą emeryturę. Na podstawie nowych tablic GUS np. 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2649,51 zł, czyli mniej o ok. 103 zł (kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast przez 254,3 miesiąca). Z kolei 65-latek z kapitałem 700 tys. zł dostanie 3197,81 zł emerytury, czyli mniej o ok. 136 zł (kapitał zostanie podzielony przez 218,9 miesiąca zamiast 210 miesięcy).

Sami zdecydujmy, kiedy zakończymy pracę

Krystyna Michałek przekonuje, że o tym kiedy przejść na emeryturę każdy powinien zdecydować sam biorąc pod uwagę wszystkie aspekty za i przeciw. Zanim zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność, warto przyjrzeć się swojemu dotychczasowemu ubezpieczeniu i przeanalizować jak długo były odprowadzane składki emerytalne i w jakiej wysokości.

Należy też sprawdzić, czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie wysokości emerytury do gwarantowanej minimalnej emerytury, która przysługuje kobietom z co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym oraz mężczyznom z co najmniej 25-letnim okresem ubezpieczeniowym. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego. - Warto też zwrócić uwagę na swoją sytuację pracowniczą, czy nie ominą nas np. nagrody jubileuszowe, świadczenia wypłacane przez ZUS takie jak np. trzynasta czy czternasta emerytura. Ważny jest również aspekt związany z waloryzacją świadczeń, która przeprowadzana jest co roku 1 marca - mówi regionalna rzeczniczka ZUS.

Wypłacą i emeryturę, i pensję

Jeśli ukończyliśmy wiek emerytalny jakiś czas temu (nie w tym miesiącu, w którym składamy wniosek o świadczenie) i zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność zawodową, by przejść na emeryturę, to warto rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc nie tylko wynagrodzenie, ale i całą emeryturę niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony 1., 15. czy 20. dnia miesiąca.

Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.