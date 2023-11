Iga Baumgart-Witan zachęca dzieci do regularnych treningów. „Sport to wspaniała przygoda”

– Brałam udział w wielu sportowych wydarzeniach dla dzieci i postanowiłam, że sama też chcę pomóc młodym ludziom w znalezieniu ich drogi do aktywności fizycznej. Uważam, że my, czyli sportowcy z sukcesami, mamy obowiązek, by namawiać kolejne pokolenia do uprawiania sportu. Nam sport dał bardzo wiele i powinniśmy przekazywać to dzieciom, by one też miały taką szansę. Oczywiście, to od nich będzie zależało, czy tę szansę wykorzystają, ale zainteresować, zachęcić, pokazać musimy my – mówiła mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w biegach sztafetowych.

„Sportowe Warsztaty z Gwiazdami Polskiej Lekkoatletyki”, zorganizowane przez Fundację Igi Baumgart-Witan, zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.