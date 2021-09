Igrzyska na łyżwach. Katia Kurakowa z Axla Toruń jedzie do Pekinu!

Po raz ostatni występami polskiej solistki na olimpijskiej tafli cieszyliśmy się w 2010 roku, gdy 30, miejsce w Vancouver zajęła Anna Jurkiewicz. W Pekinie są szanse na znacznie lepsze miejsce. W weekend kwalifikację olimpijską zdobyła Jekaterina Kurakowa, zaledwie 19-letnia reprezentantka Polski i toruńskiego klubu Axel.

Ostatnią szansą były zawody w Nebelhorn Trophy w niemieckim Obersdorfie, gdzie czekało sześć przepustek do Pekinu. Jekaterina Kurakowa pojechała świetnie i z łącznym wynikiem 193,58 pkt uplasowała się na drugiej pozycji, tylko za Amerykanką Alysą Liu.

Katia karierę zaczynała w Rosji. To w barwach tego kraju jako mała dziewczynka przyjeżdżała do Torunia na zawody Mentor Cup, które wygrywała w latach 2016 i 2017. W swoim ojczystym kraju była jednak bez szans na miejsce w reprezentacji, konkurencja jest ogromna, a tylko dwie najlepsze łyżwiarki mają szansę pokazać się na świecie. Kurakowa zgłosiła się więc do Polski, toruńskiego Axla. Teraz trenuje w Toronto pod okiem Briana Orsera, który wcześniej doprowadził do olimpijskiego złota Koreankę Kim Yu-Nę.