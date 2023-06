III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - Pogoń II Szczecin. W końcu to zrobili [zdjęcia kibice + mecz]

Unia Drobex Solec Kujawski - Pogoń II Szczecin 1:0 (0:0)

Bramka: Serhij Krawczenko (47).

Unia: Pelczarski - Babiński (17. Żylski), Kujawka, Witkowski, Chołuj - Horvath (78. Moranowski), Szymański, Słupecki, Babiarz (90.+3. Skorupa) - Mielcarek - Krawczenko (90.+3. Adamski).

Dla ekipy z Solca Kujawskiego to była ostatnia szansa, by wygrać spotkanie na własnym stadionie w bieżącym sezonie. Jeśli zawodnicy Unii Drobex wcześniej zgarnęliby komplet punktów na swoim boisku, to już dawno mieliby zapewniony trzecioligowy byt na kolejny sezon, a tak muszą walczyć o utrzymanie.