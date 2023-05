Unia Drobex Solec Kujawski - Pogoń Nowe Skalmierzyce. Urazy, kontuzje, gole [zdjęcia kibice + mecz]

Problemy Unii zaczęły się jeszcze przed meczem kiedy niedyspozycje zgłosili Mateusz Skowroński i Mateusz Szymański. Już w 10. minucie boisko musiał opuścić Masato Hayashi, który przy jednej z interwencji został przypadkowo kopnięty przez rywala w głowę. Zastępujący go Grzegorz Adamski pod koniec pierwszej części meczu doznał odnowienia kontuzji mięśnia. Jakby tego było mało, to kontuzji nogi doznał także jeden z sędziów.

Solecczanie stracili gola po tym jak do bezpańskiej piłki doskoczył Kacper Majerz i z bliska wpakował ją do bramki. Remisowy gol to efekt zespołowej akcji. Tomasz Widomski zagrał do Kamila Żylskiego, którego strzał odbił bramkarz, a do piłki dopadł Maciej Słupecki i posłał do siatki.