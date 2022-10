Unia Drobex Solec Kujawski - Unia Swarzędz. Kibice ciągle wierzą w beniaminka [zdjęcia]

Niestety, zawodnicy beniaminka znowu nie wykorzystali okazji i musieli przełknąć gorycz porażki. Wszystko rozstrzygnęło się w kilka minut. Po indywidualnych błędach miejscowi stracili dwa gole. W międzyczasie solecczanie po ładnym strzale z dystansu pod poprzeczkę Ołeksandra Horvatha doprowadzili do remisu. Co z tego skoro po kilkudziesięciu sekundach znowu przegrywali. Pomimo starań nie udało się im doprowadzić do wyrównania, a w końcówce grali w osłabieniu po tym jak po dwóch żółtych kartkach boisko musiał opuścić Hubert Chołuj.