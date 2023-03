Immunolog ze szpitala Biziela w Bydgoszczy: - Wiosna to trudny czas dla alergików

Wiosna to trudny czas dla alergików, co im głównie dolega?

Zaczynają kichać, mają wodnisty wyciek z nosa, swędzi ich nos i oczy. Puchną powieki, czasem swędzi skóra… Do objawów może dołączyć także stan podgorączkowy lub gorączka, stąd alergiczny nieżyt nosa jest również określany jako "gorączka sienna". Objawy te są przyczyną pogorszenia naszej koncentracji, a to może się przekładać na efekty w nauce czy w pracy.

Co nas teraz uczula?

Teraz bardzo aktywna jest leszczyna i olcha. To pyłki tych drzew obecnie mocno nas uczulają. Niedługo dołączy do nich brzoza. Warto, nie tylko wiosną, zaglądać do serwisów dla alergików. Choćby na stronę http://www.alergen.info.pl, gdzie można znaleźć nie tylko informacje o tym, co obecnie pyli, ale też praktyczne rady dla alergików, charakterystykę poszczególnych alergenów czy informacje o diagnostyce i leczeniu alergii. Nie bez znaczenia– szczególnie wiosną, pozostaje obecność w atmosferze cząsteczek paliw pojazdów mechanicznych. Ich wielkość to mniej niż 1 milimikron, stąd łatwo dostają się do naszych dróg oddechowych. Cząsteczki te, absorbowane przez pyłki roślin łatwo przenikają przez błonę śluzową nosa oraz penetrują dolne drogi oddechowe. Spaliny nie tylko zaostrzają objawy istniejących już chorób alergicznych, ale przyczyniają się też do rozwoju tych nowych. Dlatego mieszkańcy miast coraz częściej zapadają na pyłkowicę.