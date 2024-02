To pyli w marcu. Pyłki tych roślin wywołują teraz uczulenie - na nie powinni uważać alergicy OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Co pyli w marcu? Okazuje się, że dla alergików to jeden z najtrudniejszych miesięcy w całym roku. Kończy się zima, 1 marca rozpoczyna się wiosna meteorologiczna. Przyroda "budzi się do życia" - to czas, gdy drzewa, krzewy, trawy i chwasty produkują pyłki. Jakie rośliny pylą w marcu? Sprawdź teraz kalendarz pylenia na marzec 2024.