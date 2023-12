Dr n. med. Zofia Sikorska, specjalista chorób oczu: - Dyskomfort oczu odczuwamy, bo mamy więcej zdobyczy cywilizacji

To co dzieje się w oku, gdy dochodzi do Zespołu Suchego Oka?

Naszą gałkę oczną pokrywa film łzowy. Składa się on z trzech warstw: zewnętrznej lipidowej, środkowej – wodnej oraz wewnętrznej – śluzowej. I aby film łzowy zapewniał właściwe funkcjonowanie narządu wzroku, wszystkie te warstwy muszą mieć odpowiedni – jakościowy i ilościowy – skład. Jeśli zostanie on w jakiś sposób zachwiany, to wówczas nasze gruczoły zaczynają wydzielać zbyt mało łez i zaczyna nam wysychać przezroczysta rogówka. A jest ona odżywiana przez łzy, przez nią wpadają promienie światła do wnętrza gałki ocznej i dzięki temu widzimy. I jeżeli oko staje się suche, to na powierzchni rogówki pojawiają się małe ubytki nabłonka i odczuwa się ból, tak jakby „wpadło nam coś do oka". Rogówka jest bardzo mocno unerwiona o czym możemy się przekonać, gdy do oka dostanie się nawet maleńkie ziarno piasku... Wówczas czujemy je bardzo wyraźnie. Jedną z funkcji płynu łzowego jest opłukiwanie powierzchni gałki ocznej ze zgromadzonych zanieczyszczeń. Jeśli jego zabraknie, oko może zostać zainfekowane, bo płyn łzowy działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, a więc chroni nasze oczy przed zakażeniami. Jeśli skład filmu łzowego jest nieprawidłowy - gdy np. jest on zbyt ubogi w lipidy – to dochodzi też do intensywnego parowania warstwy wodnej i oko również wysycha.