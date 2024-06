IMP w Bydgoszczy. Dzika karta przyznana, bilety już w sprzedaży

Zawody Polonia organizuje we współpracy z firmą One Sport oraz samorządem województwa. - Żużel w naszym województwie oddziałuje tak mocno, że nie było dla mnie wątpliwości, by się zaangażować. Z naszego województwa w zawodach wezmą udział Krzysztof Buczkowski, Paweł Przedpełski, Patryk Dudeki i jeśli mam wskazać swojego faworyta, to patrząc na formę, chciałbym, by na podium było miejsce dla Krzysztofa Buczkowskiego - mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.