Impreza 6 grudnia na plaży w Pieczyskach. - Nowe pomosty to nie koniec zmian - zapowiada burmistrz

Do tej pory Pieczyska koło Koronowa kusiły głównie wakacyjną porą. Ale idzie nowe. - Do kurortu nad Zalewem Koronowskim warto przyjechać także zimą – przekonują władze gminy Koronowo. I zapraszają wszystkich chętnych do Pieczysk w grudniu, na imprezę mikołajkową, która połączona będzie z oficjalnym oddaniem do użytku nowych pomostów zbudowanych jesienią na plaży.