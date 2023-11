Polowanie na zabytki powiatu bydgoskiego. Wyzwanie podjęli mieszkańcy kilku podbydgoskich gmin

Tegoroczne wyzwanie było szczególnie trudne. W ramach konkursu „Polowanie na zabytki” przygotować trzeba było autorską trasę turystyczną, na szlaku której znajdowałyby się budowle i miejsca wpisane do rejestru zabytków woj. kujawsko - pomorskiego. Do opisu ścieżki dołączyć trzeba było mapki, rysunku, szkice, a także historię zabytków, do których trasa prowadzi.

Polowanie na zabytki w kilku gminach

- Nasz główny cel to popularyzacja wiedzy o zabytkach i turystyce w powiecie bydgoskim, ale też zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu, rozbudzenie wyobraźni i zainteresowania historią naszej małej ojczyzny – wyjaśnia Andrzej Kubiak, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

To on przewodniczył komisji konkursowej, która oceniła prace. Do grona tego zaproszono także Małgorzatę Wojnowską, dyr. SP w Kruszynie i radną pow. bydgoskiego, Ewelinę Leśniewską, inspektora w starostwie bydgoskim zajmującą się m. in. turystyką i ochroną zabytków, Tomasza Boguckiego, specjalistę od promocji w Urzędzie Gminy Osielsko oraz Adama Lewandowskiego, dziennikarza związanego przez lata z „Gazetą Pomorską”.