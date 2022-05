Inauguracja Mistrzostw Polski w Szachach w Kruszwicy. Poznaliśmy laureatów Hetmanów. Zobaczcie zdjęcia

Honorowy patronat nad imprezą objął premier Mateusz Morawiecki. W trakcie uroczystej inauguracji mistrzostw reprezentował go minister Łukasz Schreiber, zapalony szachista, przed laty mistrz Polski juniorów w tej dyscyplinie i uczestnik mistrzostw świata i Europy.

- Pula nagród na tych mistrzostwach jest rekordowa. Wyższa w sportach indywidualnych była tylko w tenisie ziemnym. To jest powód do zadowolenia, ale również dowód docenienia tego co wszyscy robicie dla polskich szachów - mówił Łukasz Schreiber.