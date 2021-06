Inowrocław. Dzięki Fundacji K-S-M "Jesteśmy z Wami" Antoś i Patryk z Inowrocławia będa mieli sprzęt rehabilitacyjny. Zdjęcia

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Fundacja K-S-M z Inowrocławia dofinansowała zakup sprzętu dla Antosia i Patryka

Antoś Knot wybiera się we wrześniu br. do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Jest duża szansa, by przedłużyć mu sprawność. Chłopiec poddawany jest rehabilitacji. Rodzice jeżdżą z nim aż na Śląsk. Dwa razy w tygodniu uczestniczy też prywatnie w zajęciach rehabilitacyjnych, bo na NFZ jest ich zbyt mało. Antka czeka operacja. Nim zostanie jej poddany, musi być w dobrej formie.

Przekazane przez fundację 5 tys. zł dofinansować ma zakup tzw. urządzenia wielofunkcyjnego dla niepełnosprawnych, przeznaczonego do ćwiczeń domowych.

Z kolei Patryk Hulisz od nowego roku szkolnego będzie uczniem klasy V Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu. Chłopiec cierpi na zanik mięśni. Podczas spotkania w ratuszu mama Patryka wspominała, że jej syn jeszcze w październiku ub. r. jeździł na rowerze. W lutym br. jeszcze chodził. Na spotkanie do ratusza przyjechał już, niestety, na wózku. Chłopiec bardzo lubi uczęszczać do swojej szkoły. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by jego choroba postępowała jak najwolniej.