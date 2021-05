Inowrocław. Dzięki tym bezpłatnym szkoleniom możesz zdobyć nowe umiejętności zawodowe i pracę. Fundacja Ekspert Kujawy zaprasza

Oto treść interpelacji skierowanej przez radnych miejskich Marcina Wrońskiego i Macieja Basińskiego, reprezentujących PiS do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy

Okres pandemii wywrócił do góry nogami życie zawodowe wielu z nas. Zmusił do poszukiwania nowych miejsc pracy, nowych stanowisk, nowych sposobów na rozwój. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oferta inowrocławskiej Fundacji Ekspert Kujawy, która może pomóc nie tylko zdobyć nowe kwalifikacje, ale również doświadczenie zawodowe podczas płatnych staży, a docelowo również nową pracę.

Fundacja Ekspert Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych

Fundacja zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych, unijnych szkoleń i staży zawodowych. - W naszej ofercie są szkolenia dostosowane do potrzeb ludzi, niczego im nie narzucamy. Są to m. in. szkolenia biurowe, księgowe, grafiki komputerowej, handlowe, kosmetyczne, opiekuńcze, obsługi sprzętu budowlanego, czy specjalistyczne szkolenia dla kierowców, ale na dobrą sprawę jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde szkolenie na jakie będzie zapotrzebowanie. Co ważne uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zwroty kosztów dojazdu, wyżywienie, stypendia szkoleniowe, a po zakończonych szkoleniach mogą liczyć na staże zawodowe, za które również otrzymują wynagrodzenie - mówi Natalia Filipiak. z Fundacji Ekspert Kujawy.